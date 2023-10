I 150 giga offerti da Fastweb Mobile rappresentano per molti la migliore occasione per raggiungere un elevato livello di risparmio, ed allo stesso tempo avere la certezza comunque di riuscire a spendere poco o niente, con la possibilità di avere tra le mani una delle migliori offerte in circolazione.

Con Fastweb Mobile tutti possono pensare di raggiungere un elevato livello di risparmio, data la presenza di una serie di sconti speciali che riducono di molto la spesa finale, come nel caso della promozione attivabile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Dal canto suo permette l’accesso senza vincoli strutturali o particolari, ciò sta a significare che davvero ogni utente in Italia vi potrà accedere liberamente.

Fastweb Mobile, offerte incredibili, anche 150 giga al mese

Il suo prezzo fisso è di soli 7,95 euro al mese, è una promozione che può essere mensilmente pagata direttamente con il credito residuo della propria SIM, senza vincoli particolari in termini di durata contrattuale (non sono quindi previsti penali). L’acquisto può essere completato tramite il sito ufficiale, con sottoscrizione anche mediante SPID, e spedizione a domicilio praticamente immediata e gratuita.

La promozione riserva direttamente l’accesso a minuti illimitati, utilizzabili senza problemi verso tutti, ed anche 150 giga di internet alla velocità del 5G. Avete capito bene, a differenza degli altri operatori telefonici virtuali, in questo caso la navigazione è inclusa in 5G, senza limiti nel momento in cui l’utente si dovesse trovare nelle perfette condizioni di connessione.