PosteMobile si risveglia dal torpore degli ultimi mesi con la Creami EXTRA WOW 150, soluzione assolutamente interessante che è pronta a fornire agli utenti l’accesso a ben 150 giga di traffico dati al mese, con annessa anche la possibilità di spendere veramente molto poco.

Una delle migliori promozioni in circolazione, e fortunatamente non limitata, come accade ad esempio altrove. In poche parole la suddetta può essere richiesta liberamente da ogni consumatore, sia con portabilità che direttamente su nuova numerazione; è da sapere che la richiesta potrà essere presentata esclusivamente tramite il sito ufficiale, e che il valore iniziale da versare corrisponderà a circa 20 euro (ma è già inclusa la prima mensilità).

PosteMobile, offerte assurde con prezzi da 8,99 euro al mese

Occasione davvero assurda per risparmiare al massimo delle proprie possibilità, infatti la promozione corrente di PosteMobile costa solamente 8,99 euro al mese, un contributo ridottissimo che potrà essere tranquillamente soddisfatto con il credito residuo della propria SIM ricaricabile, senza vincoli di durata particolari da segnalare.

Il bundle è altrettanto ampio e favorevole per il consumatore finale, poiché si ritrova a poter fronteggiare ben 150 giga di internet al mese, con una velocità di navigazione che non supera i 300Mpbs in download (si tratta a tutti gli effetti di un 4G+ pieno), ma anche di minuti e SMS completamente illimitati, crediti che potranno essere sfruttati senza problemi o limiti anche sul territorio europeo.

La promozione è attivabile ormai da qualche mese in Italia, al momento non è stato definito un tempo limite di accessibilità della stessa.