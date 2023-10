Siamo oggi in compagnia della nuova Suzuki Across, un SUV plug-in hyrbid giapponese che parte da circa 52.000 €, anche se con alcune promo si può avere a circa 49.000 €.

Design e caratteristiche

Partendo dal design come si può vedere è un’auto di dimensioni abbastanza generose, difficile da guidare in un contesto solo cittadino. In questa colorazione tutto risalta al meglio con Suzuki che ha fatto un buon lavoro, anche per quanto riguarda i materiali abbastanza premium. Per quanto riguarda la parte laterale, la linea è molto interessante e risaltano gli pneumatici da 20 pollici, molto grandi e in grado di rendere migliore la tenuta di strada.

Quest’auto riesce ad arrivare a velocità davvero interessanti proprio grazie al suo allestimento. Il portellone elettroattuato lascia spazio ad una capacità del bagagliaio di 555 litri, davvero impressionante. C’è la ruota di scorta, il cavo di ricarica e anche il cavo per la ricarica domestica. Non manca il kit di sostituzione dello pneumatico.

C’è un doppio scarico suddiviso su destra e sinistra, e due portelli per benzina e ricarica elettrica. I gruppi ottici sul retro sono molto interessanti e singolari, così come sul frontale.

All’interno, sul posteriore, c’è spazio ampio per tutti i passeggeri. Passando davanti, ecco un posto di comando molto interessante. Molto più ricercati i materiali e la collocazione degli elementi, i sedili (riscaldabili) sono avvolgenti in stile auto da corsa e non manca nulla in termini di comandi. C’è il cambio al volante con i canonici paddle, e il cruscotto presenta un bello schermo con le principali informazioni sull’auto.

Questa Suzuki Across è molto basica per l’infotainment ma sufficiente. Il display centrale è molto bello da vedere e presenta Android Auto ed Apple CarPlay. In basso c’è la ricarica wireless. Ci sono tutti i comfort tra cui anchegli assistenti di guida e una videocamera posteriore.

Motore e guida

Passando alla motorizzazione, ecco un 2.5 da 225 cavalli per una coppia massima di 270nm. La velocità massima è limitata a 180 km/h con lo 0-100 che avviene in 6 secondi. I consumi sono molto bassi nel combinato ed è pertanto ideale per i viaggi lunghi. Per quanto riguarda le modalità di guida, ce ne sono tre: Normal, Eco e Sport.

L’auto si guida veramente bene, molto lineare. Anche sulle strade sconnesse riesce a tenere molto bene, anche se nelle curve più strette la situazione diventa un po’ più complicata da gestire.

In conclusione un’auto del genere risulta davvero ottima nel misto, con un motore tra i più grintosi nella categoria dei SUV. Se state cercando un’auto da montagna, per il prezzo a cui è proposta, pur essendo alto, potete optare per la Suzuki Across.