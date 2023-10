Un volantino MediaWorld davvero intrigante è oggi disponibile in tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, con l’estensione diretta sul sito ufficiale, per mezzo del quale gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un risparmio davvero più unico che raro.

La spedizione, nell’eventualità in cui l’ordine venga completato online, è da considerarsi completamente gratuita nella maggior parte dei casi, sebbene sia consigliato prestare particolare attenzione ad ogni singolo acquisto effettuato. Il volantino è disponibile ovunque in Italia, i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, tra cui troviamo garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

MediaWorld, queste offerte sono assurde

Da MediaWorld è tempo di Dyson Days, ovvero una settimana di grandissimi sconti applicati direttamente sui prodotti che tanti vorrebbero acquistare all’interno delle proprie abitazioni, ma spesso troppo costosi, e di conseguenza irraggiungibili per molti di noi. Le occasioni partono dal purificatore cool autoreact, che oggi costa 399 euro, passando per una combo più unica che rara: Dyson V12 Detect Slim Absolute + Pure Hot+Cool HP000, in vendita a soli 699 euro (un risparmio di 500 euro rispetto al listino).

Gli utenti che invece volessero acquistare il solo Dyson V11, potranno averlo a 499 euro, passando per il V8 a 299 euro, lo styler Airwrap Complete Long a 549 euro, il phon Dyson Supersonic a 449 euro ed infine la Dyson Corrale, la piastra per capelli che costa 449 euro.

