La convenienza di Iliad oramai non può essere più definita una notizia nel campo della messaggistica in Italia. Il provider francese si conferma anche in questa stagione autunnale ai vertici del mercato italiano, grazie alle sue promozioni low cost. Iliad però vuole sottolineare ancor di più il suo successo di pubblico anche attraverso i servizi. Il rilascio di un’app ufficiale, a tal proposito, può essere definito imminente.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

In queste ultime settimane si sono rincorse di giorno in giorno indiscrezioni che parlavano di rilascio per un’app ufficiale di Iliad da scaricare sia su Android che su iPhone attraverso i relativi marketplace online. Questi rumors hanno trovato conferme presso ambienti vicini allo stesso provider.

Sempre stando alle anticipazioni, le funzioni dell’app di casa Iliad saranno del tutto speculari ai servizi già offerti da altri provider. Gli utenti potranno verificare i dettagli del loro piano d’abbonamento, effettuare una ricarica o anche controllare le soglie di consumo della propria ricaricabili. Il vantaggio per il pubblico, specialmente per gli utenti che si servono di un device Android.è nella mancata necessità di dover scaricare servizi paralleli terzi per accedere a tali funzioni.

Con il rilascio dell’app ci sarà ancora più interesse verso le offerte di Iliad, offerte che sono sempre più vantaggiose per i clienti anche grazie alla Giga 150. Gli utenti che scelgono questa promozione riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete ad un costo mensile pari a 9,99 euro.