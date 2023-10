TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: 4 offerte autunnali da non perdere

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre si sfidano anche ad ottobre. Queste sono le promozioni da non perdere per i clienti

L’arrivo della stagione autunnale non ferma gli operatori della telefonia mobile italiana. Anche in questa seconda parte di ottobre i provider vorranno provare ad ampliare i loro bacini di clientela, attraverso l’ausilio di promozioni low cost. La battaglia tra TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si gioca, infatti, proprio sulle tariffe con prezzi da ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe ad ottobre

Una prima occasione per il pubblico è data da TIM e dalla sua TIM Wonder. Gli utenti che scelgono di attivare questa promozione si troveranno a pagare 9,99 euro ogni mese per ricevere chiamate ed SMS illimitati verso tutti con 100 Giga per la navigazione internet anche con il 5G incluso.

Vodafone, come di consueto, ribatte a TIM mettendo in campo la sua classica Special 100 Giga. L’offerta principale del provider inglese assicura sempre un prezzo di 9,99 euro al mese con chiamate ed SMS infiniti più 100 Giga per navigare in internet anche con tecnologia 5G.

Se queste promozioni di TIM e Vodafone sono una certezza, altrettanto lo si può dire di Iliad che ad ottobre riporta in auge la sua Giga 150. La ricaricabile prevede un costo confermato di 9,99 euro ogni trenta giorni con minuti illimitati, SMS infiniti e 150 Giga per navigare in rete.

Anche WindTre si gioca il primato con gli altri operatori, grazie alla sua proposta WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.