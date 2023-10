Gli analisti sono sicuri che Apple passerà ad utilizzare display OLED su tutti i propri dispositivi. Già il prossimo anno i nuovi pannelli saranno utilizzati sulla famiglia iPad Pro e, in futuro, arriveranno anche sulla linea MacBook Pro.

Tuttavia, il passaggio non sarà così veloce come si può immaginare. Stando alle ultime dichiarazioni di Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, possiamo stimare una finestra temporale in cui Apple passerà alla tecnologia OLED sui MacBook Pro.

L’analista ritiene che il primo MacBook Pro OLED non arriverà prima del 2026 o del 2027. Il motivo di queste tempistiche così dilatate è da ricercare proprio nei problemi di fornitura dei display. Infatti, tutti i principali produttori di pannelli OLED devono allestire linee di produzione dedicate per le dimensioni relativamente ridotte dei laptop.

La futura generazione di MacBook Pro sarà caratterizzata da un display OLED ma i problemi produttivi stanno frenando le innovazioni di Apple

La creazione di nuove linee produttive richiederà tempo, anni per la precisione, e quindi Apple dovrà attendere. Il salto generazionale rispetto ai pannelli LCD, però, varrà l’attesa. Infatti, i display OLED offrono molti vantaggi rispetto ai tradizionali LCD. I principali punti di forza riguardano la luminosità e il contrasto, nettamente migliori sugli OLED.

Inoltre, si avranno miglioramenti anche sulla qualità dell’immagine e sull’autonomia dei device in quanto. Il funzionamento dei display OLED prevede l’accensione dei pixel che effettivamente devono mostrare l’immagine, lasciando spenti tutti gli altri. In questo modo, solo alcune porzioni di schermo si ha un contrasto nettamente migliore e un netto risparmio energetico. Non resta che attendere maggiori informazioni sui MacBook Pro OLED che certamente non tarderanno ad arrivare.