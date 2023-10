Apple ha da poco presentato la famiglia iPhone 15 in tutto il mondo ma l’azienda sta già lavorando ai futuri iPhone 16. La nuova serie di device top di gamma sarà ottimizzata per introdurre novità e miglioramenti rispetto ai predecessori.

Nonostante sia ancora presto per avere certezze in merito, gli analisti stanno già lavorando per scoprire quali saranno le feature esclusive degli iPhone 16. In particolare, al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori ci sono le varianti Pro.

Stando a quanto affermato dall’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max potranno contare sul modem Qualcomm Snapdragon X75. Questa soluzione garantirà una migliore qualità e stabilità delle connessioni di rete, oltre che una maggiore velocità di download ed upload.

Apple introdurrà tantissime novità hardware sulla serie iPhone 16 Pro per migliorare le prestazioni e il comparto fotografico