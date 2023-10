Il produttore cinese Honor si appresta ad annunciare un nuovo smartphone di fascia media della serie X. Ci riferiamo in particolare al prossimo Honor X9b, successore del precedente honor X9a annunciato ufficialmente a gennaio 2023. Ora possiamo dare uno sguardo al suo design grazie a delle nuove immagini teaser ufficiali.

Honor X9b in dirittura d’arrivo, ecco come sarà secondo i nuovi teaser

Tra non molte settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia media. Come già detto in apertura, si tratta del prossimo Honor X9b e dalle immagini teaser ufficiali appena emerse possiamo finalmente dare uno sguardo al suo design.

In particolare, dalle immagini risalta subito alla vista la presenza di una backcover molto particolare. Lo smartphone potrà infatti vantare una backcover realizzata con materiale in simile pelle nella colorazione arancione. Similmente al suo predecessore, anche questo modello avrà poi sul retro una grande zona circolare dove troveranno posto i sensori fotografici.

Sembra poi che non ci saranno grandi cambiamenti nemmeno sulla parte frontale. Qui, infatti, lo smartphone avrà un ampio display con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore e i bordi curvi ai lati. Per il momento questo è quello che sappiamo sul nuovo Honor X9b. Ricordiamo che il suo predecessore, ovvero Honor X9a, è stato distribuito su altri mercati con un altro nome, ovvero Honor Magic 5 Lite. Quest’ultimo, ricordiamo, vanta la presenza di un display con una diagonale da 6.67 pollici con tecnologia OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari al FullHD+.