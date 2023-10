Non è difficile pensare a quello che potrebbe essere un clamoroso futuro relativo ai principali social di casa Meta: Instagram e Facebook. Dopo che Elon Musk con la sua piattaforma X X ha per primo rotto la barriera della gratuità dei social, lo spetto dei profili a pagamento potrebbe ora interessare anche i portali di Mark Zuckerberg.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

In realtà una prima svolta a pagamento per Instagram e per Facebook già la si è avuta nelle precedenti settimane, con il lancio del servizio Meta Verified. Le due piattaforme di casa Meta, proprio per seguire una linea già indicata da X, hanno modificato la politica commerciale che si cela dietro le spunte blu, il bollino che indica la precisa corrispondenza tra un account e l’identità dell’utente.

Se prima le spunte blu erano destinate solo a personaggi influenti e conosciuti della società civile, ora tutti possono attivarle, ad un costo mensile. Il prezzo per il servizio Meta Verified è di 13,99 euro per acquisto effettuato via desktop e 16,99 euro per acquisto effettuato via app social. Oltre alle spunte blu, questo servizio assicura agli utenti anche assistenza prioritaria per evitare problemi relativi al furto di account e alla condivisione di dati personali.

Oltre Meta Verified però, Facebook e Instagram valutano anche ulteriori opzioni a pagamento per i loro portali. Un esempio potrebbe essere l’eliminazione delle pubblicità per accedere a video e storie. Come già previsto da un portale come YouTube Premium, gli utenti previa pagamento di una quota mensile potrebbero rinunciare definitivamente a tutti gli annunci commerciali presenti sui social.