Una delle truffe più comuni in tutto il mondo prende il nome di phishing, ogni giorno colpisce centinaia di migliaia di persone, nonostante in rete siano diffusi tantissimi alert che ricordino agli stessi di prestare particolare attenzione a situazioni di questo tipo, alle quali le banche, o le aziende di riferimento, non possono assolutamente porvi rimedio, proprio perché è l’utente finale a dare le chiavi di accesso al malintenzionato.

Il phishing affonda le radici nel lontanissimo passato, una pratica diffusa da decenni sul web, che inizia con il semplice invio di un SMS o di un messaggio di posta elettronica, una sorta di esca alla quale il malcapitato abbocca in meno di un secondo. Il corpo del testo è infatti volutamente spaventoso, si parla di un tentativo di accesso indesiderato da parte di malviventi, e si richiede un’azione diretta con la pressione di un link interno.

La truffa che vi ruba tutto il denaro

L’utente inesperto, leggendo come mittente la propria banca, segue pedissequamente le singole istruzioni che si possono leggere a schermo, con risultati disastrosi. Il motivo è semplice: sebbene tutto appaia come una comunicazione ufficiale, sia il messaggio che il sito collegato sono fittizi, o meglio sono gestiti dal malvivente, il quale riesce a leggere tutto ciò che digitate sugli stessi.

Il passo è breve, nel momento in cui tenterete dal portale l’accesso al conto, gli consegnerete le chiavi di accesso, e potrà quindi svuotarlo di ogni sua parte in assoluta libertà.