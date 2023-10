Un semplice messaggio ricevuto su WhatsApp potrebbe addirittura svuotarvi letteralmente il conto corrente, è la nuova truffa che sta circolando in rete, un qualcosa di molto pericoloso dal quale bisogna guardarsi bene, nella speranza comunque di non incappare in un errore fatale.

La truffa, recentemente comparsa sul web, è stata chiamata “del telefono caduto“, infatti gli utenti si troverebbero a ricevere un messaggio idealmente inviato da un parente, il quale andrebbe a comunicare di aver perso lo smartphone, o di averlo semplicemente rotto, chiedendo di rispondere al messaggio nel quale si troverebbe anche un link da premere. Dopo aver accalappiato la vittima, il truffatore andrebbe a chiedere aiuto in termini monetari, millantando ad esempio l’applicazione della banca non funzionante, e la necessità impellente di denaro per pagare una bolletta o dei generi alimentari.

Da qui nasce la richiesta di un bonifico istantaneo, di un pagamento immediato attraverso le piattaforme online o simili. Una truffa molto ben congeniata che punta a sfruttare la vulnerabilità emotiva di parenti che ingenuamente andrebbero a credere completamente a quanto scritto ed indicato nel messaggio.

WhatsApp, fate attenzione alla truffa

Esistono vari modi per non cadere nella truffa, il più semplice sarebbe chiedere una chiamata dal numero che vi ha contattati, ancora meglio una videochiamata (dati i passi in avanti di intelligenza artificiale e simili), ma alla base di tutto sta un consiglio fondamentale: non premete mai link interni a messaggi o similari.