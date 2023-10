La migliore promozione dell’anno sta presto per scadere. Hai pochissimo tempo per scegliere l’abbonamento Disney+ che ti costerà la bellezza di soltanto 7,49 € al mese. Quest’abbonamento pazzesco è attivabile registrandovi sulla piattaforma e scegliendo l’opzione annua di 89,90 euro. Vi permetterà di risparmiare il 15% rispetto alla soluzione di pagamento mensile!

Sottoscrivendo l’abbonamento potrai accedere ai contenuti fantastici che ti offre la piattaforma. Troverai film e serie tv adatti ad ogni membro della tua famiglia. Potrei vedere i classici targati Disney, le trasposizioni cinematografiche con i tuoi supereroi preferiti, serie di produzione originale e tanto altro. La promozione però, una volta attivata, varrà tre mesi. Finito il tempo potrai scegliere di rinnovare il contratto oppure cancellare l’abbonamento. Anche se si tratta di un periodo limitato, è comunque un ottimo occasione per recuperare i contenuti che desideravi al quale non potevi accedere.

Abbonamento Disney+ a 7,45 euro al mese

La piattaforma immancabile per tutti coloro che amano l’intrattenimento cinematografico. I bambini avranno a disposizione tantissimi contenuti animati e potranno conoscere i classici che hanno caratterizzato la vostra infanzia. Troverete infatti titoli considerati alquanto vintage ed altri del tutto nuovi. Se siete amanti della Marvel, non potrete assolutamente perdere le storie dei personaggi narrate attraverso le serie tv come The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki, di cui è in pubblicazione la seconda stagione.

Siete cresciuti a pane film Pixar? Tranquilli, li avrete tutti a disposizione. Potrete finalmente fare il rewatch che aspettavate da tempo, riguardando le avventure di Woody e Buzz Lightyear, della formica Flick oppure potreste commuovervi riscoprendo la storia di Carl e Ellie in UP. Nel caso in cui amaste il genere fantascientifico vi consigliamo la serie Star Wars Ahsoka in live action. Appassionati di documentari? Anche per voi ci sono numerosi titoli da non perdere grazie alla collaborazione con National Geographic.

La promozione Disney+ vi costerà quindi solo 7,49 euro al mese (89,90 euro annui) e vi consentirà di accedere a quanto descritto e a molto altro. Non importa la vostra età, troverete sicuramente qualcosa che farà al caso vostro! Inoltre, ricordate che ogni mese vengono aggiunti nuovi contenuti. Per entrare nello spirito di Halloween potreste guardare la nuova versione de La Casa dei fantasmi.