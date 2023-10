Kena Mobile è tornato alla carica con le sue offerte super convenienti. In particolare, l’operatore telefonico virtuale sta proponendo sul proprio sito un’offerta davvero imperdibile e di tipo operator attack. Quest’ultima ha un enorme bundle di traffico dati mensile e, come da tradizione dell’operatore, ha un costo molto contenuto di appena 5,99 euro al mese.

Kena Mobile torna alla carica con questa favolosa offerta con 150 GB

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo in questi giorni sul proprio sito una super offerta mobile per contrastare i suoi rivali. Come già detto, si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi rivolta principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Nello specifico, l’offerta in questione è Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico dati ma non solo. Grazie alla promozione Ricarica Automatica, infatti, gli utenti avranno in regalo altri 50 GB che andranno ad aggiungersi al bundle mensile dell’offerta, per un totale di ben 150 GB al mese.

Le cose incluse con questa offerta non finiscono ovviamente qui. Gli utenti potranno infatti usufruire di chiamate senza limiti e verso tutti i numeri italiani e potranno anche inviare fino a 200 SMS sempre verso tutti i numeri. Come da tradizione di Kena Mobile, il costo che gli utenti dovranno pagare è davvero molto basso. Si tratta infatti di appena 5,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di azzerare il costo di attivazione, che solitamente è di 4,99 euro.

Ricordiamo che tutti gli interessati potranno attivare questa super offerta con facilità direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.