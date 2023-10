TikTok fa ancora parlare di sé. Dopo gli ultimi aggiornamenti sugli abbonamenti a pagamento, il noto social network torna con un nuovo aggiornamento che integra su tutti i profili degli utenti la capacità di impostare un promemoria che avvisa quando arriva il momento di andare a dormire per chi lo utilizza.

Una funzione interessante su TikTok

L’app che ha ormai conquistato il mondo intero non smette mai di sorprendere i suoi utenti. La funzione introdotta è molto simile a quella presente su altri social network come ad esempio YouTube. Per poterla azionare basta semplicemente entrare nell’applicazione ufficiale sui dispositivi mobili ed impostare la funzione.

Ci sono alcuni casi in cui è l’app stessa a chiedere in automatico all’utente se desidera usufruire della possibilità fornita. Se questo non accade invece, basta recarsi nella sezione “Impostazioni” dell’app. Poi bisogna premere su “Profilo”, presente in basso a destra. Successivamente bisogna cliccare sull’icona dell’hamburger che si trova in alto a destra. In questo modo si accede alla sezione denominata “Impostazioni e privacy”. In questo modo si arriva nell’area “Contenuto e Schermo” dove si trova la funzione “Tempo di utilizzo”.

In questa sezione è possibile visionare quanto tempo abbiamo passato su TikTok di recente, e non solo. Qui è presente l’opzione che permette di impostare il promemoria digitando sulla dicitura “Promemoria di sonno”. Dopo aver selezionato quest’ultima voce basta seguire le semplici indicazioni che compaiono sullo schermo e selezionare l’ora in cui si desidera andare a dormire.

La funzione prevede anche che tutte le notifiche push siano disattivate per sette ore, dal momento in cui arriva l’ora di “andare a letto”, così da evitare possibili distrazioni al sonno. Per qualsiasi approfondimento è possibile andare sull’app e consultare le linee guida generali.

Ovviamente una simile impostazione non garantisce che effettivamente dopo l’arrivo dell’avviso gli utenti vadano effettivamente a dormire, ma è una funzione interessante e accattivante. Un modo per mantenere vivo l’interesse degli utenti vecchi e nuovi. E poi chissà, magari il disclaimer sullo schermo può davvero convincerci ad andare a dormire al giusto orario senza restare a scorrere per ore tra i vari video presenti nella nostra home.