I conti correnti sono spesso svuotati da malviventi senza scrupoli pronti a fare i salti mortali pur di riuscire ad avere la meglio su poveri correntisti che in men che non si dica si ritroverebbero senza nemmeno un centesimo, anche senza effettivamente capire come sia stato possibile. La truffa di cui vi parliamo oggi è molto pericolosa, e come tale è necessaria la massima attenzione per proteggersi.

La prima cosa che dovete sapere è che in quest’occasione la banca, o l’azienda di riferimento, non può fare nulla per aiutarvi, se non continuare ad inviare alert di non seguire le indicazioni che potreste ricevere direttamente sul vostro smartphone o via posta elettronica. Il conto corrente è di per sé sicuro, il problema sta nell’utente finale che si ritrova a consegnare le chiavi di accesso al malvivente, anche senza accorgersene.

Conti correnti svuotati, la truffa che vi fa perdere tutto

Al centro della truffa pericolosa troviamo l’invio di un SMS o di una email, con la quale il malvivente si finge la banca di cui siete effettivamente clienti. In questo modo il suddetto cerca di invogliarvi a premere un link interno, con la promessa che vi colleghereste al sito ufficiale, per verificare un accesso indesiderato o controllare un addebito che si è ricevuto.

Il problema sta nel fatto che il sito collegato non è gestito dalla banca, ma dal malvivente stesso, il quale si ritroverebbe ad avere pieno accesso ai dati digitati, tra cui appunto le credenziali di accesso al conto corrente.