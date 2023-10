Qualche giorno fa era stata annunciata l’importante collaborazione tra Vodafone e Big G. Ora, questa collaborazione inizia sul serio. A partire dalla giornata di ieri 12 ottobre 2023, infatti, sarà possibile acquistare i nuovi top di gamma Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro a rate o in un’unica soluzione con l’operatore telefonico Vodafone.

Vodafone, ora è finalmente possibile acquistare i nuovi top Google Pixel 8 e 8 Pro

Tutti gli utenti interessati ad accaparrarsi uno degli ultimi Pixel potranno farlo in diversi modi, pagando con un’unica soluzione oppure pagando in piccole rate mensili. Per chi vorrà acquistarli a rate, sarà possibile farlo tramite rateizzazione standard per 24 mesi e con un costo di attivazione di 9,99 euro.

Gli utenti dovranno poi abbinare l’attivazione di una delle offerte mobile dell’operatore e in base all’offerta prescelta cambierà il costo mensile degli smartphone. Chi acquisterà Google Pixel 8 con 128 GB di storage interno, potrà attivare alcune offerte, tra cui Family Plan, 100 GB Red Max, Under 25 o Vodafone Special. I prezzi partono da 25,99 euro al mese con un anticipo di 69,99 euro.

Anche per chi acquisterà Google Pixel 8 Pro sarà possibile attivare le stesse offerte di rete mobile. In questo caso, è previsto un anticipo di 99,99 euro e i prezzi delle rate partono da 34,99 euro al mese.