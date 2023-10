Oggi, 14 ottobre 2023 ci sarà in atto, nei nostri cieli, un fenomeno celeste strabiliante e meraviglioso. Il nome di questo importante evento è eclissi solare anulare e purtroppo non sarà visibile dal nostro paese.

Cos’è un eclissi solare anulare?

L’eclissi è un fenomeno che si ripete ciclicamente quando un corpo celeste si frappone tra una fonte di luce e chi l’osserva. Nel nostro caso specifico, sulla Terra, possono verificarsi due tipologie di eclissi: quella solare e quella lunare.

L’eclissi inoltre può essere sia totale che parziale a seconda se il corpo celeste riesca a ricoprire completamente o parzialmente il Sole. Infatti il fenomeno più famoso e conosciuto da tutti è l’eclissi totale di sole, quella in cui la lune ricopre perfettamente l’astro del giorno rendendolo scuro, per qualche secondo, da chi l’osserva dalla Terra.

Per quanto riguarda invece questa spendila eclissi solare anulare è un fenomeno che si va a ricreare quando la Luna riesce a oscurare quasi completamente il Sole a eccezione del bordo esterno creando questo suggestivo aspetto di un anello infuocato.

Si tratta di un evento imperdibile che, come annunciato in precedenza, sfortunatamente non si potrà osservare dall’Italia. Sarà possibile assistere da tutte le zone dell’America. Per quanto riguarda noi italiani dovremmo aspettare il lontano 2030 per poter beneficiare di questo straordinario accadimento.

Ricordiamo però che osservare un’eclissi di qualsiasi tipo a occhio nudo potrebbe causare dei danni, anche permanenti, alla vista. Di conseguenza si sconsigliano soluzioni fai da te e invece si suggerisce di utilizzare degli occhiali specifici.