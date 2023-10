ChatGPT è un bot che utilizza l’intelligenza artificiale per creare un modello linguistico in grado di emulare alcune capacità umane come il linguaggio, la comprensione del testo e la creatività.

Il chatbot di OpenAI è molto utile, se utilizzato con prudenza, per aiutare gli utenti in numerose mansioni come rispondere alle email importanti, elaborare dei testi oppure tradurli in lingue diverse. Queste sono solo alcune delle tante funzionalità dell’IA.

ChatGPT presenta però alcune grosse limitazioni che spesso scoraggiano gli utenti a utilizzarlo come fonte di informazioni principale. Infatti ricordiamo che l’intelligenza artificiale è ferma a settembre del 2021, tutto ciò che è accaduto dopo quella data il chatbot non è in grado di saperlo.

Inoltre spesso commette alcuni errori gravi, per cui è sconsigliabile utilizzarlo per la compilazione di documenti ufficiali.

ChatGPT, tre segreti da conoscere assolutamente

Tuttavia esistono alcuni piccoli trucchi da conoscere per rendere più ottimizzabile l’esperienza su ChatGPT.