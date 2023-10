Quando si parla di bici a pedalata assistita, sinonimo di e-bike, parliamo di una bicicletta in cui è applicato un motore elettrico, una batteria al litio e una serie di sensori che rilevano la forza che applichiamo sui pedali e inviano l’informazione ad una centralina che calibra il sostegno da restituire al ciclista.

La piattaforma Amazon in questi giorni sta proponendo una bicicletta elettrica marca EverCross ad un prezzo davvero molto conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bicicletta elettrica Evercross ad un prezzo conveniente su Amazon

Le bicicletta elettriche, come i monopattini, sono molto comode da utilizzare nelle grandi città, dato che il traffico molte volte non permette di arrivare in orario ad appuntamenti o al lavoro. EK8S per adulti adotta un motore ad alta velocità da 250W, che produce una velocità massima fino a 25 km/h. Con una batteria agli ioni di litio rimovibile da 36V 12Ah, completamente carica in 5 ore, questa ebike con pedalata assistita è in grado di raggiungere 35-90 km. La sua avventura in montagna e la tua corsa quotidiana saranno più veloci e più convenienti.

Il display LCD intelligente tiene traccia della velocità in tempo reale, del livello della batteria, del livello di pedalata assistita, del chilometraggio e di altre statistiche. Con il pulsante smart meter LCD a 3 velocità, può scegliere il livello di assistenza elettrica in base alle tue esigenze. EK8S bici elettrica insieme ai freni a disco meccanici anteriori e posteriori, l’e-bike offre una forza frenante affidabile e una potenza di arresto sufficiente in discese ripide, strade sconnesse o altre condizioni estreme.

Dotato di pneumatici ad aria resistenti alle forature da 26″ e morbido cuscino, può godersi una guida confortevole. Il sistema di illuminazione e i riflettori garantiscono sicurezza durante la notte. Il manubrio regolabile in altezza (100-110cm) e il sedile (85-105cm) si adattano a diverse abitudini di guida e altezze di 160-195cm. Questa bicicletta è disponibile a questo link al prezzo di 699.99 euro.