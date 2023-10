Le nuove offerte pensate e lanciate da Esselunga sono pronte a lasciare tutti gli utenti con il fiato sospeso, data la presenza comunque di prezzi decisamente più bassi del normale, pronti a riservare sorprese a non finire per tutti coloro che decideranno di abbracciare il volantino del supermercato.

Gli sconti attivati da Esselunga sono disponibili, come al solito del resto, praticamente ovunque in Italia, ciò permette al singolo consumatore di accedere liberamente ai negozi fisici sparsi per il territorio, senza doversi limitare ad aree qualitativamente ridotte. L’unico vincolo riguarda solamente l’impossibilità di acquistare la tecnologia dal divano di casa, purtroppo infatti la promozione non è attiva online.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid sul quale si trovano coupon Amazon e grandissime offerte completamente gratis.

Esselunga, offerte e sconti da non credere

Fino al 25 ottobre gli utenti possono acquistare da Esselunga il nuovissimo FC 24, la versione di ultima generazione del gioco di simulazione calcistica più apprezzato al mondo, oggi rebrandizzato, infatti il titolo di Electronic Arts non si chiama più FIFA, ma appunto FC.

Nei negozi è disponibile alla cifra di soli 69 euro, nella variante per PS4, al momento attuale non risulta essere in vendita la variante per Xbox, né quella per PS5. All’interno del gioco si trovano oltre 19’000 giocatori, tutti sotto licenza, oltre 700 squadre differenti e 30 campionati, capaci di creare la giusta commistione con la quale gli utenti possono tranquillamente confrontarsi in partite all’ultimo gol con amici e parenti, grazie anche all’HyperMotionV, con un movimento di gioco assolutamente realistico ed accurato, e il motore Frostbite per maggiori dettagli.