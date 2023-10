Gli smartphone sono in fortissima promozione solo da Unieuro, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti ad avere la possibilità di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, sia recandosi personalmente in un negozio sparso sul territorio, che approfittando ugualmente del volantino disponibile online sul sito dell’azienda stessa.

Coloro che vogliono acquistare non devono fare altro che aprire subito il sito, ricordandosi ad ogni modo che la spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita, per tutti gli utenti che effettueranno un ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro (senza vincoli sulla categoria merceologica).

Unieuro, oggi sono gratis le nuove offerte del rivenditore

Il SottoCosto di Unieuro incanta con prezzi davvero concorrenziali, anche se conditi con scorte ridotte all’osso, e per questo si consiglia di recarsi in negozio il prima possibile. Al netto di una simile limitazione, le occasioni per spendere poco sono davvero ghiottissime per tutti i consumatori, si trovano ad esempio il top di gamma più richiesto dell’ultimo periodo, il Samsung Galaxy S23 Ultra, che oggi costa solamente 999 euro.

In alternativa l’occhio cade su una accoppiata da urlo, il Google Pixel 7A, smartphone di fascia media, può essere acquistato assieme con le Google Pixel Buds A, ad un prezzo finale che si aggira solamente attorno ai 499 euro. Nel mentre si trovano tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, per essere ugualmente sicuri di godere di un risparmio praticamente mai visto in Italia (anche online sul sito).