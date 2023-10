Nel panorama della telefonia italiana sicuramente uno dei nomi di spicco è la TIM. Il suo successo è dovuto a anni di prestazioni eccellenti e alle promozioni sia in campo di rete mobile che fissa. Per quanto ti guarda le offerte mobili, sono in arrivo novità parecchio interessanti.

Da un paio di giorni la TIM ha lanciato Un’iniziativa promozionale del tutto nuova dedicata a coloro che avevano attivo l’operatore sul cellulare ma che poi sono migrati ad un altro. Questo tipo di proposta viene chiamato winback, vediamo cosa comprende esattamente e quali prestazioni ci offre.

TIM Power Iron

Il pacchetto di cui ne parleremo il TIM Power Iron. Esso include:

chiamate senza limiti verso qualunque numero voi desiderate contattare;

Messaggi infiniti da inviare a chiunque in Italia;

Ben 100 GB per navigare alla velocità del 4G con estrema tranquillità.

Il costo della promo? 6,99 euro al mese! In più l’attivazione è completamente gratuita, ma si dovrà versare un contributo di soli 10 € per ottenere una nuova SIM che vi verrà inviata direttamente a casa. La tariffa è applicabile soltanto agli ex clienti dell’operatore che decideranno di effettuare la portabilità del proprio numero. Quest’ultima deve necessariamente appartenere ad un operatore come Fastweb, Iliad, Coop voce, poste mobile e molti altri operatori virtuali.

Sappiate anche che la promozione TIM è tra le più economiche disponibili attualmente sul mercato. Se sarete idonei all’attivazione vi verrà inviato un SMS sul vostro smartphone, in cui vi si chiederà, nel caso in cui siate interessati, di recarvi il più velocemente possibile in uno store dell’operatore. Per conoscere tutti i dettagli e le informazioni necessarie, vi basterà andare sul sito ufficiale. Un avvertimento: questa fantastica promo scadrà il 23 ottobre. Vi consigliamo di fare presto e prendere una decisione. Inoltre, vi ricordiamo che, nel caso questa non soddisfi le vostre esigenze, di offerte ve ne sono molte altre.