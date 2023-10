Gli smartphone sono diventati i migliori amici dell’uomo, in mancanza dei quali sembra quasi trovarsi al di fuori del mondo, completamente esclusi ed isolati dalla vita sociale.

Situazioni del genere vengono vissute soprattutto nei momenti in cui capita di trovarsi in luoghi in cui non si gode di una buona copertura di campo.

In questi casi, infatti, a volte non basta avere la migliore offerta telefonica del momento garantita dal migliore operatore telefonico del mercato. In quanto, vi sono alcuni posti, magari particolarmente isolati o situati in zone particolari, in cui è assolutamente impossibile riuscire a trovare campo.

Tuttavia, vi è un piccolissimo e semplicissimo trucco che potete applicare al fine di ritornare online.

Smartphone senza campo: il trucco che ti cambierà la vita

Il trucco che vi proponiamo, grazie al quale il vostro smartphone riuscirà a ritornare online, sembra essere il risultato di una stregoneria, eppure funziona al 100%.

Tutto ciò che vi occorre è una bottiglia d’acqua, e seguire alcune semplici istruzioni:

Assicuratevi di poter posizionare il vostro smartphone sopra una superficie piana e ponete nella parte superiore del vostro dispositivo, la bottiglia piena d’acqua;

2. Procedete ad attivare la modalità aerea e bloccate il segnale Wi-Fi;

3. Attendere alcuni secondi, senza toccare nulla;

4. Disattivare la modalità aereo. In questo modo il vostro cellulare inizierà a cercare le reti più vicine a voi, fino ad arrivare ad ottenere finalmente campo.

Il trucco in questione ha una garanzia di successo del 100%.

Provateci e preparatevi ad assistere alla magia che diventa realtà.