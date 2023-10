Google, lo scorso 21 Marzo 2023, ha presentato, per la prima volta in assoluto, il suo chatbot basato sull’applicazione dell’ intelligenza artificiale, stiamo parlando di Google Bards.

Quest’ultimo, è stato poi lanciato ufficialmente sul mercato mondiale nel mese di Maggio.

Come detto, Google Bards, è il chatbot di Google che sfrutta le numerose potenzialità dell’intelligenza artificiale, diventando, a tutti gli effetti, la risposta dell’azienda a chat GPT.

Infatti, proprio come quest’ultima, la nuova tecnologia si propone di ricoprire diverse mansioni, come la generazione di testi ed immagini, risolvere complessi problemi informatici, realizzare progetti creativi e molto altro ancora.

Tuttavia GBards, vuole andare ancora oltre queste capacità.

Infatti, attualmente, il famoso chatbot riesce persino a controllare il traffico!

Google Bards e i semafori intelligenti

Ebbene, Google, avvalendosi della sua chatbot e dell’intelligenza artificiale, vuole arrivare persino a controllare i semafori stradali con la sua intelligenza artificiale.

I semafori intelligenti, sono stati pensati da Google al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

Una migliore fluidità nella viabilità di auto e pedoni e si propone di contribuire a ridurre sensibilmente l’inquinamento atmosferico che generano i tradizionali semafori stradali.

Si tratta di una tecnologia che si propone di essere molto più efficiente di quella tradizionale.

In quanto è in grado di ridurre i tempi di attesa ed il traffico delle auto, così da far evitare frenature impetuose ed improvvise accelerazioni.

Quest’ultime determinate soprattutto nel momento in cui i guidatori intendono sfruttare il vantaggio dell’onda verde.

Questo è un progetto che il grande colosso dell’ informatica aveva intenzione di realizzare già dal 2021.

Tanto è vero che sono state molte le città che hanno approvato l’utilizzo di tali strumenti, tra di esse, l’ultima ad averlo fatto è stata la città di Atene.

Tuttavia, in seguito all’evento Sustainability 2023, Google ha annunciato ufficialmente di avere intenzione di estendere i suoi semafori intelligenti in moltissime altre città del mondo. In quanto, la sperimentazione di tali dispositivi è andata a buon fine e sono riusciti a raggiungere i risultati sperati.

In particolare i semafori intelligenti saranno presenti in alcune città dell’India, dell’ Indonesia e d’Israele.

l’Italia, come si può vedere, non è inclusa in questa lista e, almeno per il momento, non sappiamo se lo sarà mai.