I monopattini e le biciclette elettriche stanno spopolando nelle grandi città, permettono di muoversi quasi più velocemente che in auto (dato il traffico) e soprattutto non inquinano.

La piattaforma Amazon sta proponendo in questi giorni una bicicletta elettrica per adulti marca EverCross ad un prezzo molto conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Bicicletta elettrica EverCross ad un super prezzo su Amazon

Questa bicicletta è dotata di una funzione di avvio diverso da zero, appositamente progettata per la sicurezza per evitare tocchi accidentali. Dopo l’accensione, questa bicicletta elettrica deve essere spinta a una velocità di almeno 3,75 MPH (6KMH) per attivare il motore. La bici elettrica EK8S per adulti adotta un motore ad alta velocità da 250W, che produce una velocità massima fino a 25 km/h.

Con una batteria agli ioni di litio rimovibile da 36V 12Ah, completamente carica in 5 ore, questa ebike con pedalata assistita è in grado di raggiungere 35-90 km. La sua avventura in montagna e la tua corsa quotidiana saranno più veloci e più convenienti. Il display LCD intelligente tiene traccia della velocità in tempo reale, del livello della batteria, del livello di pedalata assistita, del chilometraggio e di altre statistiche. Con il pulsante smart meter LCD a 3 velocità, può scegliere il livello di assistenza elettrica in base alle tue esigenze.

EK8S bici elettrica insieme ai freni a disco meccanici anteriori e posteriori, l’e-bike offre una forza frenante affidabile e una potenza di arresto sufficiente in discese ripide, strade sconnesse o altre condizioni estreme. Dotata inoltre di pneumatici ad aria resistenti alle forature da 26″ e morbido cuscino, può godersi una guida confortevole. Attualmente è proposta a 699.90 euro seguendo questo link.