Google sta testando l’uso dell’intelligenza artificiale da integrare nei semafori per ridurre le emissioni stop-and-go e migliorare il flusso dei veicoli nel traffico. L’azienda ha lanciato il nuovo progetto Green Light, per il momento nel Regno Unito. Sarà possibile eseguire i test con l’aiuto del sistema Transport for Great Manchester (TfGM).

Il lancio di questo progetto coincide con l’importante evento sulla sostenibilità di Google con sede a Bruxelles. L’azienda illustrerà le innovazioni su cui ha lavorato in settori ad alte emissioni come i trasporti e l’energia, compreso il modo in cui utilizza l’intelligenza artificiale per trovare soluzioni ai problemi climatici. La società ha affermato di aver scoperto che la metà delle emissioni degli incroci stradali provengono dalle soste e dalle partenze dei veicoli.

Per contribuire a ridurre le emissioni complessive, l’iniziativa di ricerca Green Light di Google sfrutta l’intelligenza artificiale e le funzioni di Google Maps per modellare le tipologie di traffico. L’intento è fornire raccomandazioni per rendere più efficienti i semafori esistenti. Google ha affermato che gli ingegneri comunali possono implementare questi piani in soli cinque minuti utilizzando l’infrastruttura già presente. Il programma Green Light è attivo in 70 incroci in 12 città, tra cui Haifa in Israele, Rio de Janeiro in Brasile e Bangalore in India.

I primi dati provenienti dalle città citate indicano una potenziale riduzione fino al 30% delle fermate e fino al 10% di riduzione delle emissioni agli incroci. Manchester, la prima città del Regno Unito ad ospitare il progetto pilota, ha circa 2.400 semafori e registra milioni di flussi di veicoli ogni settimana. Debbie Weinstein, amministratore delegato e vicepresidente di Google UK, spiega: “L’intelligenza artificiale è la tecnologia più complessa su cui stiamo lavorando oggi. “Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con Transport for Greater Manchester per pilotare il progetto Green Light.”

“Questo strumento basato sull’intelligenza artificiale in fase iniziale utilizza già l’infrastruttura esistente per fornire ai pianificatori urbani un modo efficiente ed economicamente vantaggioso per migliorare il flusso del traffico, ridurre il traffico stop-and-go e ridurre le emissioni. Non vediamo l’ora di collaborare con più organizzazioni in tutto il Paese per contribuire a promuovere soluzioni innovative che sblocchino i vantaggi dell’intelligenza artificiale”.

“Con i livelli di traffico ormai pari o superiori ai livelli pre-pandemici, stiamo lavorando duramente per affrontare gli inconvenienti. Siamo lieti di essere tra le prime aree al mondo – e le prime nel Regno Unito – a collaborare con Google per Green Light”. “Il nostro obiettivo è far funzionare la rete nel modo più efficiente possibile. Non vediamo l’ora di vedere come possiamo utilizzare ciò che abbiamo imparato da questo progetto pilota per migliorare i tempi di viaggio per tutti i conducenti”.