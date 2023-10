Le sorprese per gli utenti di Iliad non mancano nemmeno in questo mese di ottobre. Il provider francese vuole essere sempre protagonista sul fronte della telefonia mobile, anche grazie ad iniziative molto vantaggiose con costi da ribasso e ampie soglie di consumo. Non è un caso se per l’autunno il provider ha inserito ancora una volta a listino la sua promo Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni, con gli abbonati che dovranno addizionare solo un piccolo extra, sempre di 9,99 euro, al momento dell’attivazione per ricevere la SIM.

Se la Giga 150 rappresenta una delle migliori soluzioni sul fronte della telefonia mobile, lo si deve anche ad una garanzia: gli abbonati, infatti, potranno beneficiare della tecnologia 5G a costo zero. A differenza di altri gestori il provider non chiede alcun tipo di extra a tutti ii suoi utenti, oltre ai costi della propria ricaricabile di riferimento.

Gli impegni di Iliad sul fronte del 5G saranno sempre più ingenti. Già nelle prossime settimane, infatti, il provider vuole aumentare la sua copertura delle reti sul suolo nazionale con l’obiettivo concreto di garantire la copertura totale del territorio con le sue reti 5G, già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.