Ritorna l’appuntamento mensile per tutti i videogiocatori possessori di una delle console da gaming a marchio Xbox. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso Microsoft ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di ottobre 2023. Ecco qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, annunciati i videogiochi di questa prima metà di ottobre 2023

Nel corso delle ultime ore sono stati rivelati i nomi dei videogiochi che saranno disponibili al download senza costi extra per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di ottobre 2023. Come di consueto, infatti, ogni mese il colosso americano Microsoft mette a disposizione svariati titoli per i suoi abbonati, e lo fa solitamente in due turni, uno durante le prime due settimane del mese e l’altro durante la seconda metà del mese.

La notizia è stata pubblicata direttamente in maniera ufficiale sul sito di Xbox. Nello specifico, per questa prima metà del mese gli utenti avranno a disposizione quattro nuovi videogiochi e questi ultimi saranno disponibili al download nel corso dei prossimi giorni. Questi saranno disponibili o per console, o per PC o per cloud. Vediamo i nomi di questi videogiochi.

• Warhammer 40,000: Darktide (disponibile su Cloud e Xbox Series X|S) – a partire dal 4 ottobre

• Forza Motorsport (disponibile su Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – a partire dal 10 ottobre

• From Space (disponibile su Cloud, Console, e PC) – a partire dal 12 ottobre

• Like A Dragon: Ishin! (disponibile su Cloud, Console, e PC) – a partire dal 17 ottobre