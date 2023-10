Un’offerta davvero da sogno vi attende proprio oggi da ho.Mobile, rappresentante la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani su una soluzione da soli 5 euro, con la quale comunque accedere ad un buon quantitativo di giga su base mensile.

La promozione è oggi disponibile sul sito ufficiale, ha un costo fisso, come anticipato, di 5,99 euro a rinnovo, il quale dovrà necessariamente essere saldato mediante il pagamento con il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata. La navigazione ha un massimo di 100 giga al mese, con velocità non superiore a 30Mbps in download, e comunque la possibilità di spaziare anche tra minuti e SMS illimitati verso tutti.

ho.Mobile, un sogno che si avvera questa promozione

La promozione che tutti gli utenti devono attivare può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale di ho.Mobile, il suo costo iniziale è praticamente nullo, se non per i 5,99 euro necessari (almeno) per coprire la prima mensilità. Gli interessati, tuttavia, devono sottostare ad un altro vincolo importante: la richiesta di attivazione deve provenire esclusivamente da coloro che abbandonano, quindi richiedono portabilità, da Iliad o da un MVNO.

La SIM così acquistata verrà spedita direttamente a domicilio senza costi aggiuntivi, in modo da offrire al consumatore la possibilità di accedervi senza muoversi minimamente da casa. Ricordiamo, infine, che sono assenti vincoli contrattuali di durata di vario genere, così da poter abbandonare ho.Mobile quando si vorrà senza costi aggiuntivi.