La migliore promozione Iliad dell’ultimo periodo prevede a tutti gli effetti la possibilità di accedere a ben 150 giga di traffico dati al mese, in cambio di un contributo fisso di soli 9,99 euro. Il suo più grande punto di forza tocca la possibilità di accesso a prescindere dalla provenienza, ciò sta a significare che il singolo consumatore in possesso di una qualsiasi SIM (o anche su nuova numerazione), avrà pieno diritto a richiedere la suddetta offerta sul proprio numero di telefono.

Attivarla è possibile sia presso le Iliadbox, che direttamente sul sito ufficiale, in questo modo sarà necessario versare un contributo iniziale di soli 9,99 euro, a cui aggiungere gli altri 9,99 euro (almeno) per la prima mensilità, andando difatti a spendere un complessivo di circa 20 euro. La spedizione a domicilio sarà completamente gratuita.

Non perdetevi gli sconti Amazon disponibili solo oggi, sono ricchi di prezzi bassi e codici gratis, ma solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Iliad, un risparmio così non si era quasi mai visto

Spendere poco con Iliad è da sempre facilissimo, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere nuovamente ad una soluzione economica come la Giga 150, che richiede il versamento di un contributo fisso mensile pari a soli 9,99 euro. Il canone, a differenza ad esempio di quanto accade da WindTre e similari, deve essere pagato direttamente con il credito residuo e non presenta vincoli contrattuali. Come da prassi per Iliad, il valore indicato non verrà modificato in futuro, di conseguenza sarà sempre fisso senza rimodulazioni di vario genere.

Gli utenti che l’attiveranno sul sito, o in negozio, potranno ricevere minuti e SMS illimitati verso tutti, ma anche 150 giga di internet in 5G.