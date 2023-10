Kena Mobile, operatore virtuale nato nel 2017, è diventato da subito uno dei più competitivi sul mercato. La sua politica è semplice ma efficace: prezzi bassi e assenza di vincoli. Una campagna basata sulla trasparenza è il primo passo per attirare i favori dei consumatori e Kena, negli ultimi anni, ha dimostrato di saperlo fare. Per il mese di ottobre l’operatore arriva con una serie di offerte davvero imperdibili per i nuovi utenti. Tra queste troviamo 130GB Plus a soli 6,99 euro al mese. Scopriamo insieme i dettagli della promo Kena Mobile.

Piano 130GB Plus di Kena

La nuova offerta di Kena risulta estremamente vantaggiosa. Questa tariffa offre 130 GB di traffico internet in 4G fino a 60 Mbps, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ad un prezzo davvero molto basso. E non è tutto. La promozione prevede, 100 GB aggiuntivi, ogni mese per sei mesi, senza costi aggiuntivi. Inoltre, sono previsti anche altri 50 GB per gli utenti che decidono di attivare la Ricarica Automatica. Quindi, con meno di 7 euro al mese, tutti coloro che decideranno di passare a Kena avranno a disposizione fino a 280 GB ogni mese.

L’offerta comprende anche minuti ed SMS illimitati e fino a 7G in roaming in Europa ogni mese, con la possibilità di usare anche il servizio VoLTE (ovvero la possibilità di effettuare chiamate tramite la rete internet e quindi essere sempre reperibili per telefonate di una qualità molto più elevata grazie alla connessione veloce).

Per attivare la promozione è necessario presentare una richiesta di portabilità da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale. Se siete interessati all’attivazione potete trovare tutte le informazioni utili sul sito web di Kena Mobile nella sezione apposita.

Ma non è finita qui. Infatti, Kena per la sua promozione garantisce attivazione gratuita ed anche un’altra super sorpresa: il primo mese di promozione è gratuito!