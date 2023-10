La MG Continua a sorprendere gli automobilisti grazie alle particolarità che ha caratterizzano le proprie auto: costi accessibili, garanzia 7 anni e soprattutto un’altra abilità. Il nuovo modello, il Suv MG ZS Sport, si preannuncia essere un’automobile dalle qualità incredibili.

Tuttavia, nel mercato dei suv compatti, serve qualcosa in più e che sia in grado di unire comodità e sportività. Sembra infatti che l’aspetto rispecchi il design sportivo, ma che il modo invece non abbia la potenza necessaria per fare entrare la MG in questa classfica.

Design sportivo per il SUV MG ZS

La versione innovativa del suv MG ZS presenta un design sorprendente. Sono stati inseriti dei paraurti con prese d’aria molto grandi, delle modanature laterali, profili in arancione e cerchi in lega di colore nero con una grandezza pari a 19”. Nel lato posteriore si nota uno spoiler diverso e la presenza di un diffusore avente una finitura contrastante rispetto alla carrozzeria. L’insieme degli elementi potrebbe cambiare le dimensioni totali dell’automobile, aggiungendo precisamente pochi millimetri sia in larghezza che in lunghezza.

Per quanto riguarda gli interni, la M GZS sport non ha subito molte modifiche, l’unica differenza sono le cuciture verdi poste al fianco dei sedili e sulla plancia. Il SUV vanta anche la presenza di un display da 10,1” che permette di accedere alle diverse informazioni e alle funzionalità integrate nella vettura.

Meccanicamente la nuova auto non rispetta però la sportività evidente nell’estetica. Il cofano nasconde un motore a 1.5 benzina da 120 CV e 150 Nm, avente anche una trazione anteriore. Per ora non si hanno notizie su possibili modifiche per renderla ibrida o totalmente elettrica. Uno però dei fattori più importanti, e che probabilmente desterà la curiosità di tutti, è il prezzo. La MG ZS Sport è venduta a circa 13.100€ in Cina (ovviamente considerando il cambio valuta). Il listino con molta probabilità salirà ancora nei paesi europei a causa dell’esportazione. La versione più economica delle vetture MG in Italia al momento costa 17.340€.