WhatsApp, il nuovo aggiornamento che CAMBIA TUTTO

Una delle novità più interessanti che si preparano ad arrivare su WhatsApp potrebbe essere stata quella annunciata qualche giorno fa.

Si tratta dell’intelligenza artificiale generativa, la quale durante l’ultima conferenza di Meta ha tenuto banco per gran parte del tempo. Ci sono nuove soluzioni pronte a funzionare proprio con questa importantissima risorsa, le quali presto arriveranno su tutte le piattaforme del colosso.

WhatsApp: arriva un nuovo aggiornamento che porta l’intelligenza artificiale generativa

Le parole da parte di Mark Zuckerberg sono state emblematiche in merito all’intelligenza artificiale generativa pronta ad arrivare su WhatsApp. Il patron di Meta si è detto entusiasta di questa opportunità, siccome l’intelligenza artificiale generativa oltre a favorire la creatività consente anche di aumentare il grado di produttività offrendo il divertimento mediante l’invio di semplici messaggi.

Siccome WhatsApp ospita conversazioni in grande quantità, bisogna questa volta facilitare l’accesso a tale tecnologia che verrà destinata a tutte le persone nel mondo.

Innanzitutto il nuovo aggiornamento che sta per arrivare in introdurrà tre aspetti fondamentali. Il primo sarà rappresentato dagli adesivi IA, i quali potranno essere creati direttamente dal testo scritto, acquisendo l’espressione che quelle parole vogliono far trasparire.

A seguire ecco le Chat IA, soluzione che consentirà agli utenti di scoprire quante più cose possibili in merito ad ogni argomento. Ci saranno infatti dei veri e propri personaggi che l’intelligenza artificiale creerà e che potranno dare una risposta a qualsiasi domanda.

Infine non si poteva non parlare delle immagini fotorealistiche, in grado di rappresentare un’idea, un luogo o magari una persona. Al momento queste facoltà sono state riservate solo ad una ristretta cerchia di utenti iscritti alla versione beta, ma a breve tutto ciò verrà esteso.