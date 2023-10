Nuovi sconti atterrano all’interno del volantino di casa Unieuro, portando con sè una importante selezione di prezzi bassi, che gli utenti possono scorgere direttamente nei negozi fisici, oppure affidarsi all’e-commerce, in modo da avere il tutto sul proprio smartphone in esclusiva.

Gli sconti riguardano e toccano tutte le categorie merceologiche, in parallelo è comunque possibile godere delle più classiche condizioni di vendita, che contraddistinguono quindi la garanzia della durata di 24 mesi, nonché, nel solo caso della telefonia mobile, la presenza della variante no brand, la quale permette a tutti gli utenti di avere gli aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore.

Unieuro, quali sono i prodotti che dovete acquistare

Il volantino Unieuro, disponibile fino al 15 ottobre 2023, abbraccia finalmente il SottoCosto, riuscendo così a ridurre al massimo i prezzi di vendita di innumerevoli prodotti, con un risparmio non da poco. E’ questo il caso, ad esempio, dell’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra, smartphone di punta dell’azienda sudcoreana, pronto a costare solamente 999 euro.

Le altre alternative proposte dalla campagna sono più che altro mirate su prodotti di fascia media, con prezzi che non superano i 500 euro, come nel caso di Google Pixel 7A, Galaxy A23, Galaxy A14, Galaxy A54, Honor 90 Lite, Honor X8a, Honor X5 Plus, Redmi 12C, Redmi Note 12 Pro, TCL 40 NXTPaper, Realme 10 e similari.

Tutti questi prodotti sono disponibili anche online qui, ma più che altro potete sfogliare le pagine direttamente nelle pagine sottostanti.