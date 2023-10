Sono varie le informazioni emerse dopo il processo dell’antitrust americano contro Google. Le informazioni riguardano alcune interessanti scelte intraprese dalla società della Silicon Valley. In particolare, Patrick Chang, ex dirigente dell’unità Venture Capital di Samsung, e ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere.

I cambiamenti Samsung

Nel suo intervento, Chang ha dichiarato che in passato ci sarebbero state innumerevoli discussioni tra i vari dirigenti per l’integrazione sui dispositivi Samsung della gamma Galaxy dell’applicazione Branch. Questo tipo di client, più che effettuare ricerche online su internet è in grado di cercare delle informazioni all’interno delle stesse applicazioni sullo smartphone per rispondere alle domande degli utenti. Si tratterebbe dunque di un nuovo approccio che finirebbe inevitabilmente per sostituire Google come motore di ricerca su tutti i dispositivi Samsung.

Anche il fondatore ed ex CEO di Branch Metrics, Alexander Austin, si espresso a riguardo e nello specifico si è soffermato su come si è conclusa la discussione. Infatti, Metrics ha affermato che la Società ha dovuto necessariamente rimuovere alcune funzionalità software dall’applicazione in seguito a delle sollecitazioni da parte di Google.

Google, infatti, aveva sindacato sulle scelte di Samsung a causa degli accordi con gli operatori telefonici ed i produttori di smartphone che non potevano essere scissi.

Il dirigente Samsung ha inoltre dichiarato che il progetto non è stato stoppato solo da Google. Infatti, anche AT&T e altri operatori avevano sindacato sull’utilizzo di Branch in relazione alla quota annuale che ricevono, a quanto pare, dal motore di ricerca.

Molti utenti erano andati in panico al pensiero di rinunciare al noto ed affidabile motore di ricerca, ma il pericolo sembra essere scampato. La questione sembra ormai conclusa e nessun cambiamento è previsto per i nostri smartphone. Google resta il principale motore di ricerca per la nota azienda.

Questo almeno per gli utenti Android. Ci sono però alcune voci emerse negli ultimi giorni che riguardano invece l’Apple. Pare infatti che la nota azienda produttrice di iPhone stia pensando di sostituire il proprio motore di ricerca. Tra i rumor troviamo anche il nome del possibile sostituto. Pare, infatti, che l’intenzione dell’azienda sia quella di passare da Google a DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito per la navigazione privata di Safari.