L’intervento a gamba tesa di Elon Musk sul mondo dei social sta avendo, come avevano previsto gli analisti, delle ripercussioni anche sulle piattaforme di casa Meta. Dopo le modifiche rilevanti che Musk ha apportato ad X, anche Instagram e Facebook starebbero lentamente virando verso i profili a pagamento.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

Una prima svolta dei social a pagamento in casa Facebook ed Instagram già la si è avuta con il lancio del servizio Meta Verified. I due social di casa Meta, in linea con quanto ora possibile su X, hanno previsto una riforma delle cosiddette spunte blu, il bollino che certifica la corrispondenza tra un profilo ed il suo utente.

A differenza del passato, dove il bollino blu era garantito solo a personalità celebri dello spettacolo, dello sport e della politica, ora tutti hanno la possibilità di ricevere la certificazione dell’account previa pagamento di una quota mensile pari a 13,99 euro per chi acquisti via desktop e 16,99 euro per acquisti via app social. Gli utenti che attivano il servizio Meta Verified avranno inoltre anche assistenza prioritaria per sdoganare ed evitare problemi relativi al furto di account e alla condivisione di dati personali.

Insieme a Meta Verified però, Facebook e Instagram stanno valutando anche un’ulteriore via di pagamento per i loro utenti, ossia un servizio extra per eliminare le pubblicità per la visione dei video e delle storie. Questa funzione, simile a quella già sperimentata attraverso il portale YouTube Premium, porterà a costi extra per tutti gli iscritti.