La battaglia per il primato nel campo delle chat tra Telegram e WhatsApp non è mai stata così accesa. Le due principali piattaforme di messaggistica istantanee dominano il settore oramai da anni, ma sino a questo momento il primo posto di WhatsApp non è mai stato in discussione. Proprio da qualche mese, gli sviluppatori di Telegram sono impegnati per cercare un sorpasso che sarebbe, a dir poco, clamoroso.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Per effettuare il sorpasso, Telegram sta aggiungendo sempre più funzioni alla sua già ricca piattaforma. In ordine di tempo, l’ultima delle novità proposte dalla chat blu è quella delle Storie. Proprio come disponibile già su WhatsApp, a breve anche gli utenti della chat blu potranno condividere foto istantanee con i contatti della loro rubrica. Oltre alle foto, gli iscritti a Telegram avranno anche la possibilità di condividere con gli amici video la cui durata dovrà essere di pochi secondi.

Le peculiarità delle Storie di Telegram saranno simili a quelle degli altri social e chat. Gli utenti potranno commentare tutti i post dei loro amici e contatti e da questi potranno anche creare delle vere e proprie conversazioni.

L’upgrade della chat blu sarà disponibile solo per i profili privati. Per ora, invece, ai canali non dovrebbe essere garantita la facoltà di condividere le Store. Il roll out di tale novità è atteso già nelle prossime settimane. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di lanciare da subito la sfida a WhatsApp ed anche ai principali social, Facebook e Instagram in primis.