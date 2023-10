La natura, si sa, è un mondo davvero affascinante e allo stesso tempo molto crudele. La catena alimentare è piena di animali che ne predano altri più deboli che purtroppo soccombono sotto la legge del più forte.

Non è una novità quindi che si senta di racconti davvero particolari su animali che attuano dei comportamenti strani prima di accoppiarsi o prima di cibarsi di una preda. Il tutto è sempre funzionale allo scopo e nulla è lasciato al caso.

E a volte alcune particolarità sono talmente strane da confondere la realtà con la fantascienza e l’horror.

La storia che vorremmo raccontare in quest’articolo è proprio una di queste.

Lumaca zombie, quando la realtà supera la fantascienza

In natura esiste un particolare parassita dal nome Green-banded broodsac sparsamente presente in Nord America, Europa e Giappone che ha una singolare capacità, è in grado di infettare delle lumache trasformandole in degli zombie.

Detto così suona veramente assurdo ma l’abilità del parassita è proprio quella di contagiare la specie di lumaca ambra per renderle visibili dagli uccelli.

Come avviene questo meccanismo e perché avviene?

La lumaca si contagia venendo a contatto con le feci degli uccelli dove sono appunto presente le uova del parassita. Una volta ingerite le uova si schiuderanno e le larve appena nate migreranno verso i tentacoli dell’animale andando a costituire un sacco. Quest’ultimo crescerà sempre di più fino a sostituire completamente l’occhio della lumaca, accecandola. La particolarità del sacco sta nella possibilità di cambiare colore e pulsare per attirare l’attenzione degli uccelli.

Tutto questo ha proprio lo scopo di attrarre gli uccelli che ingeriranno il tentacolo della lumaca e a quel punto il ciclo del parassita potrà ricominciare da capo.