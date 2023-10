Gli smartphone Android stanno per cambiare interfaccia. Una nuova grafica personalizzata verrà presto introdotta per far fronte alla nuova versione del sistema operativo di casa Google. Diverse aziende stanno apportando modifiche ai propri dispositivi proponendo aggiornamenti in grado di soddisfare le esigenze del 14. Tra i dispositivi spicca l’azienda cinese Realme con l’annuncio avvenuto in questi giorni di Realme UI 5.0, l’interfaccia basata appositamente su Android 14.

La società ha anche comunicato l’elenco di tutti gli smartphone già disponibili sulla piazza che possono accedere anticipatamente al nuovo design e alla roadmap ufficiale.

Gli smartphone Realme UI 5.0

Per chi non la conoscesse, l’azienda con sede a Shenzhen, in Cina, specializzata nell’ideazione e creazione di smartphone. I dispositivi idonei al nuovo aggiornamento sono circa una trentina e, dopo il GT2 Pro, anche i prossimi otterranno l’entrata anticipata alla versione del nuovo software. Questi saranno il Realme GT Neo 3 ed il GT Neo 3 150W che verranno aggiornati prima della fine del mese.

A novembre toccherà poi ad altri cinque smartphone: al Realme 11 Pro e alla versione Pro+. A dicembre, arriverà il turno degli altri dispostivi, come il 10 Pro 5G e il 10 Pro+ 5G. Nel mese di gennaio, invece, toccherà ai modelli: Realme 10, al 9, al C53, C51 e infine all’N53.

L’UI 5.0 sarà poi ovviamente disponibile per gli ultimi dispositivi della società. Per ora la roadmap consultabile fa solo riferimento al mercato indiano. Si aspettano dunque notizie ufficiali per il resto del mondo.