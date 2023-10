WhatsApp spinge sempre più forte sul fronte degli aggiornamenti. La piattaforma di messaggistica nelle ultime settimane ha aumentato le funzioni a disposizione di tutti gli utenti, garantendo degli upgrade davvero rilevanti che già hanno incontrato il favore del grande pubblico.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Una delle novità più apprezzate dagli utenti di WhatsApp in queste ultime settimane è il tool che consente agli utenti di modificare messaggi anche dopo il loro invio in chat singole e gruppi. Gli iscritti alla piattaforma in qualsiasi momento potranno cambiare il contenuto di un messaggio testuale, senza per questo procedere con la sua eliminazione ed un nuovo invio.

Modificare un messaggio sarà molto semplice. Gli utenti, in primis, dovranno evidenziare il messaggio da modificare e successivamente, nel menù a tendina che apparirà sullo schermo, dovranno fare tap su Modifica. A questo punto non resterà da fare altro che cambiare il testo ed effettuare il nuovo invio. La funzione di modifica è disponibile per chat singole e per gruppi.

Una volta effettuata la modifica, i destinatari dei messaggi non potranno più visualizzare il contenuto nella sua forma originaria. A questi ultimi sarà mostrato soltanto una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

L’upgrade che WhatsApp ha proposto per la modifica dei messaggi è già disponibile sia su iPhone che su Android. I benefici per il pubblico con questa novità sono molteplici. Attraverso quest’aggiornamento, gli sviluppatori hanno assicurato al pubblico uno strumento che consente di evitare ogni genere di errore di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni di WhatsApp.