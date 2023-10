Una campagna promozionale assolutamente da primato vi attende proprio oggi da Lidl, azienda capace nel corso degli anni di sorprendere tutti con prezzi sempre più economici, e la possibilità di raggiungere l’acquisto anche di prodotti legati alla tecnologia, non solo beni di prima necessità.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole per tutti gli utenti, oggi è possibile completare l’acquisto nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza vincoli regionali, anche se comunque le scorte potrebbero essere limitate, e di conseguenza potrebbero terminare prima dell’effettiva scadenza della campagna stessa.

Lidl, follie per tutti con il volantino più pazzo del mese

Solo oggi gli utenti possono acquistare tantissimi prodotti a marchio Parkside a prezzi decisamente convenienti, come il datalogger clima da 22,99 euro, il fonometro, ideale per conoscere nel dettaglio la rumorosità di ogni singolo strumento, costa solamente 11,99 euro, per poi passare su una idropulitrice da 149 euro, una lavapavimenti da esterni per idropulitrice da 29 euro, un set di riparazione per pavimenti in laminato o per piastrelle da 11,99 euro e tanti piccoli accessori per il fai-da-te.

Per quanto riguarda la casa, all’interno dell’attuale volantino di Lidl non si trovano offerte particolari, se non un orologio da parte da 14,99 euro. Ogni acquisto, come vi abbiamo anticipato, deve essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici, entro l’8 ottobre, o meglio entro la chiusura degli stessi punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale. Per i dettagli vi potete anche collegare al sito ufficiale di Lidl.