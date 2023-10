Iliad si scatena nel mese di ottobre. Il provider francese ha deciso di rilanciare la sfida a tutti gli altri operatori, con il rilancio della sua classica proposta Giga 150. La stagione autunnale di Iliad però non sarà caratterizzata solo dalla convenienza nel campo della telefonia mobile, ma anche da proposte molto interessanti per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Da più di un anno, Iliad oramai rappresenta una certezza assoluta anche sul fronte della Fibra ottica. La migliore proposta che il gestore francese mette a disposizione di tutti i suoi abbonati in questo campo resta ancora la Iliad Box.

Gli utenti che optano per la Iliad Box avranno a disposizione la navigazione internet senza limiti di consumo e con la tecnologia della FTTH con velocità che arrivano sino a 4 Gbps. In più gli abbonati potranno anche ricevere minuti illimitati per le telefonate verso fissi e mobili e senza scatto alla riposta.

Il prezzo base della proposta è di 24,99 euro ogni trenta giorni, cui ci sono da aggiungere solo 29,99 euro in modalità una tantum per l’attivazione della rete.

Anche ad ottobre però c’è una sorpresa per tutti coloro che sottoscrivono la Fibra ottica in associazione ad una tariffa per la telefonia mobile. Per questa fascia di pubblico il gestore prevede un costo scontato per la telefonia fissa. Anziché pagare 24,99 euro, gli utenti si troveranno a pagare una quota di rinnovo di soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future.