Iliad ha trovato la promo perfetta e regala il 5G GRATIS

Iliad è uno dei gestori principali che si occupa di fornire le principali offerte in circolazione, tutte piene di contenuti ma soprattutto dai prezzi che sembrano non terminare mai di stupire. Sappiamo infatti benissimo che l’azienda è in grado di offrire delle soluzioni che durano per sempre senza mai cambiare, opportunità che gli utenti non vogliono assolutamente farsi scappare.

Anche le persone che un tempo erano convinte di non cambiare mai bandiera, alla fine hanno ceduto al fascino di Iliad, che con le sue promozioni mobili è riuscito a mettere in crisi anche gestori molto più famosi nel corso degli ultimi anni anni. Diversi obiettivi sono stati realizzati dal celebre operatore che infatti ha superato ormai da tempo la soglia dei 10 milioni di utenti attivi. Oggi però si discute di una soluzione in particolare, ovvero di quella Giga 150 ancora disponibile sul sito ufficiale con tutto incluso e il suo solito prezzo.

Iliad: la Giga 150 è ancora disponibile con il solito prezzo

Non ci sono dubbi sul fatto che le migliori offerte attualmente disponibili siano quelle dei gestori virtuali, ma Iliad vuole interrompere in ogni modo questa sorta di sentenza. Il famoso gestore infatti sta continuando a proporre le sue migliori promozioni, quelle che durante gli ultimi anni sono state sempre pronte ad attirare nuovi clienti.

Questa volta con l’offerta migliore a disposizione non sarà difficile per Iliad. La Giga 150 include davvero tutto al suo interno, con minuti ed SMS senza limiti e 150 giga per navigare sul web in 5G. gratis. Il prezzo è di 9,99 € al mese.