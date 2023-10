Sono 8 le app e i giochi Android a pagamento oggi GRATIS

Sono arrivate ancora una volta tante nuove offerte che riguardano il mondo online, ma non bisogna biasimare alcune soluzioni. Quelle in riferimento al mondo Android ad esempio sono sempre ben volute dagli utenti, i quali riescono anche questa volta a trarre grandi benefici da quello che è il market più famoso al mondo.

Ovviamente, manco a dirlo, il riferimento riguarda il Play Store di Google, un vero e proprio pozzo di contenuti tra applicazioni e giochi di svariato genere e livello. Qui si possono trovare tutti i tipi di titoli, che siano essi gratuiti o a pagamento. Ma cosa succede quando arriva la giornata delle offerte? Molti di questi diventano improvvisamente gratuiti. Sì, stiamo parlando dei contenuti a pagamento presenti nel Play Store, indipendentemente da se si tratti di giochi o applicazioni di qualsiasi genere.

Android: questa è la lista dei contenuti a pagamento da scaricare gratis oggi

Anche questa volta si tratta del Play Store e di tutti i suoi titoli: ce ne sono alcuni che diventano improvvisamente gratis per la gioia del pubblico. Si tratta ovviamente di applicazioni a pagamento, così come di giochi che in genere richiedono un prezzo da pagare prima di consentire il download. Proprio qui in basso potete trovare la lista completa con i link diretti che vi porteranno a scaricare il tutto: