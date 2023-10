Il team Meta continua a sorprendere gli utenti con grandiosa novità inerente ad una delle ultime funzioni di Whatsapp. Negli ultimi due mesi l’applicazione di messaggistica preferita da milioni di utenti ha visto numerose migliorie. Gli sviluppatori hanno recentemente dato una rinfrescata al look dell’app, mantenendo come primario il colore verde, ed hanno anche implementato molte funzioni per rendere Whatsapp ancora più efficiente.

Sono poi state aggiunte altre funzionalità che hanno cambiato ancora una volta il modo di chattare, come i video brevi e i canali. L’ultima novità riguarda proprio questi ultimi. Ben presto, potremmo rapidamente ottenere il link che ci permetterà di condividere gli aggiornamenti del nostro canale preferito. Dalle immagini condivise online, è spuntata la nuova schermata che mostra questa nuova funzionalità.

Come accedere al link dei canali Whatsapp

Le foto sul web spiegano come si farà ad accedere a questa opzione di Whatsapp. La procedura sarà molto semplice: basterà tener premuto l’aggiornamento del canale e poi selezionare la voce dedicata alla condivisione del link. La novità sarà usufruibile a tutti gli utenti e non soltanto ai proprietari dei canali. Non si sa con certezza quando verrà distribuita al mondo, poiché ora è in fase di beta testing. Se dovesse superare i test, allora Meta procederà allo stadio successivo.

Nel caso si voglia provare in anteprima i link, basterà scaricare la funzione beta tramite Play Store se si possiede un dispositivo Android e da TestFlight per i sistemi operativi iOS.