Toyota è sempre stato sinonimo di innovazione e tecnologia. Negli ultimi anni l’industria è sempre stata in prima linea per la creazione di veicoli che rispecchiassero insieme modernità tecnologica e le esigenze del mercato. Attualmente è in corso una massiccia riorganizzazione della produzione automobilistica, Toyota, infatti, sta puntando alla realizzazione di fabbriche altamente automatizzate con pochi operai e un maggiore impiego di robot autonomamente attivi all’interno degli impianti. Il tutto per perseguire un solo scopo: incrementare la produzione dei veicoli elettrici.

Toyota sempre più attento all’elettrico

Una rivoluzione iniziata da anni quella di Toyota, ma che negli ultimi anni sta raggiungendo vette altissime grazie all’adozione di tecnologie estremamente avanzate come il digital twin. Grazie a questo potente software gli ingegneri Toyota possono lavorare in modo rapido, con una precisione al millimetro, nella produzione dei veicoli elettrici BEV. L’obiettivo dell’Azienda è quello di riuscire a produrre 600.000 BEV nel 2025. L’intera iniziativa viene guidata dall’unità aziendale, creata dalla stessa Toyota, per sviluppare una strategia EV di nuova generazione.

Il direttore generale del progetto della nuova fabbrica BEV di Toyota, Akihisa Shirao, ha espresso le sue speranze per il futuro. Nonostante i ritardi e gli intoppi nati da quando i progetti sono stati avviati, il progresso procede spedito e presto l’azienda si auspica di superare Tesla nel settore elettrico.

Continue innovazioni per l’azienda giapponese

Un’ulteriore innovazione è costituita dalla realizzazione di una batteria al litio ferro fosfato bipolare che verrà rilasciata sul mercato tra il 2026 e il 2027. Caratteristica principale di questa batteria sarà l’autonomia, superiore a 600 km, oltrepassando le attuali batterie agli ioni di litio del 20%. Inoltre, questa particolare tecnologia promette di abbattere considerevolmente i costi del 40% grazie all’utilizzo di una particolare chimica delle celle meno costosa. Non è tutto.

Toyota intende abbandonare le attuali linee di assemblaggio tradizionali, poco flessibili e decisamente costose, con lo scopo di realizzare veicolo elettrici capaci di guidarsi autonomamente attraverso lo stabilimento. Il nuovo sistema Toyobev permetterà agli operai di installare più agevolmente le diverse parti e componenti dei veicoli prima che moduli vengano saldati insieme. Seguendo questo processo l’azienda si propone di velocizzare massicciamente il processo per intero.

Toyota con i suoi alti standard è da sempre uno dei brand automobilistici, insieme a Porsche, con un alto livello di fidelizzazione dei suoi clienti. Vedremo se con le prossime innovazioni proposte Toyota riuscirà davvero a mantenere questo primato e se la scommessa lanciata dall’azienda stessa riuscirà concretamente a diventare realtà.