Kena Mobile, solo 5,99 € per avere un mucchio di GIGA e un regalo

Il grande rumore che stanno facendo i gestori virtuali è noto a tutti. Offerta dopo offerta infatti stanno arrivando soluzioni straordinarie che mettono in risalto soprattutto queste piccole realtà ormai diventate apicali. Attualmente sul sito ufficiale di Kena Mobile c’è un’offerta che sta raccogliendo un gran numero di nuovi utenti. Non si può infatti passare oltre una volta aperto il portale e vista questa nuova 100 GB Promo TOP.

La soluzione di cui si sta parlando insistentemente riesce a contribuire al risparmio degli utenti non lasciando fuori alcun contenuto. Questo è ciò che tutti desiderano quando cambiano gestore, ovvero di andare a risparmiare rispetto all’esperienza precedente e soprattutto di avere un numero di contenuti superiore. È questa volta compito di Kena riuscire a rispettare tali aspettative e lo fa alla grande.

Kena Mobile lancia la sua offerta per soli 5,99 € al mese, ecco i dettagli

Tale offerta comprende al suo interno 200 messaggi verso qualsiasi numero in Italia e in Europa, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili e 100 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G.

Tale soluzione è disponibile con un prezzo mensile di 5,99 € per sempre. Ovviamente ci sono anche dei regali per gli utenti che attivano tale promozione. Il primo riguarda il costo di attivazione che è totalmente gratuito, mentre il secondo, attivando la ricarica automatica, consiste in un regalo di ben 50 giga in più ogni mese.

A poter sottoscrivere questa offerta sono tutti coloro che passano da gestori virtuali di ogni genere o magari da Iliad.