Grande novità per Facebook che diventa a pagamento

Durante gli ultimi giorni si è discusso molto di un possibile abbonamento proposto da TikTok per eliminare tutti gli annunci pubblicitari. Ovviamente si tratta di una probabilità che sta per diventare una sicurezza, visto che le indiscrezioni sono aumentate. Questa linea potrebbe essere seguita ben presto anche da Facebook, almeno stando a quanto riportato da fonti molto importanti.

Al momento non c’è nulla che possa confermare e resta pertanto una vera e propria voce di corridoio. Almeno per il momento però qualcuno avrebbe cominciato a parlare anche di una cifra mensile, la quale negli Stati Uniti partirebbe da 14 dollari.

Potrebbe essere questa la tattica messa in gioco da Mark Zuckerberg per aggirare le regole imposte dall’Unione Europea. Queste ultime vorrebbero infatti limitare la capacità del colosso Meta di poter proporre agli utenti tanti annunci personalizzati senza il loro consenso richiesto in precedenza.

Facebook diventa a pagamento con una novità per le pubblicità

Stando alle informazioni che trapelano da alcuni addetti ai lavori, questo piano di abbonamento che comprende zero pubblicità da parte di Facebook sarebbe già stato proposto ai regolatori della privacy in Irlanda.

Il piano si dovrebbe chiamare SNA, ovvero subscription no ads. L’addebito sarà mensile, con i prezzi che saranno diversi tra desktop e mobile. Per quanto riguarda il piano mobile, si arriverà, come già detto, a 14 $, mentre per quanto riguarda il piano desktop, si arriverà ad un massimo di 10 $ al mese.

Almeno per il momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati ma potrebbero arrivare nei prossimi giorni.