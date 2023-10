Expert, una delle più importanti catene di distribuzione di elettronica, in occasione del suo anniversario, lancia una serie di offerte e promozioni imperdibili su una vasta gamma di prodotti tech.

Tale offerta, attualmente attiva, scadrà precisamente l’11 Ottobre alle ore 23.59, ed il sottocosto è davvero incredibile.

A tal proposito, di seguito, vi forniamo una piccola lista dei prodotti che sono attualmente in super sconto e che, considerata la portata della promozione, stanno andando già a ruba.

Expert volantino: i principali prodotti tech in Super Sconto

Il sottocosto di Expert, questo mese, non presenta rivali. Prezzi così bassi non si erano mai visti prima.

Tra i più richiesti prodotti in promo, abbiamo:

Samsung Galaxy S23 128 GB di memoria interna e 8 Gb di RAM. Scontato del 24% , è disponibile al costo di 649 euro , invece che di 853.90 euro, prezzo da listino;

Samsung Galaxy A54 5G modello 8/256 GB.

Scontato del 15% , è disponibile al prezzo di 399 euro , invece che 467.90 euro;

Scontato del , è disponibile al prezzo di , invece che 467.90 euro; Amazfit GTR da 1.28 pollici. Scontato del 15%, venduto al costo di 109.90 euro, invece che di 129.90 euro, prezzo precedente;

Macbook Air da 13 pollici e chip M1. Al prezzo di 899 euro, invece che di 997.90 euro, prezzo da listino;

Acer Aspire 5 da 15.6 pollici ed Intel Core i5. Scontato del 25%, disponibile al prezzo di 599 euro , invece di 799.90 euro;

TV Samsung QE65Q60CAUXZT da 65 pollici. Scontato del 23% , acquistabile al prezzo di 899 euro, invece di 1169 euro, imposti da listino;

LG OLED Serie C3 da 48 pollici. Scontato del 14%, venduto al prezzo di 1199 euro, invece di 1387.90 euro.

Tuttavia, la lista dei prodotti in sconto non è finita qui!

Per sapere quali altri sconti e promozioni sono ancora disponibili fino all’11 Ottobre, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Expert e di controllare minuziosamente il volantino.

Insomma, con delle promo del genere vi è solo l’imbarazzo della scelta !